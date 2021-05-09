Пермь, , 08:32 — REGNUM В Перми 9 мая, торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начались в 09:00 по местному времени (07:00 мск) у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». В мероприятии также участвовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, Герой России, депутат регионального Законодательного Собрания Сергей Яшкин, другие официальные лица и представители общественных организаций.

Память воинов почтили минутой молчания. В честь павших героев у мемориала раздались три залпа. После возложения венков к мемориалу «Вечный огонь» для несения Вахты Памяти заступили юнармейцы Поста №1.

Стоит отметить, в Перми в честь Дня Победы запланировано более 100 мероприятий. В настоящее время в городе на территории бывшего Военного авиационного технического училища (ВАТУ) проходит парад.