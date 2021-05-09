Владивосток, , 08:28 — REGNUM Во Владивостоке в состав механизированной колонны парада Победы вошла боевая машина пехоты БМП-3 последней модернизации, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

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Отмечается что всего в состав колонны вошла 61 единица военной техники, среди которых — зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», а также современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр».

"Зрителям впервые показали современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин в начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флот», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы во Владивостоке начался с исполнения «Священной войны» и прохода знаменной группы.

Всего в параде приняли участие более 1600 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. Торжественное прохождение завершил сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, исполнивший лучшие произведения русских, советских и российских композиторов.