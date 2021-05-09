Абакан, , 08:28 — REGNUM Правительство и Верховный совет Хакасии поздравили жителей региона с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«Этот день навсегда вписан в героическую и одновременно трагическую историю нашей страны, каждой её семьи», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте республиканского правительства.

Власти Хакасии подчёркивают, что 9 Мая страна отдаёт дань уважения героическому поколению советского народа, сыгравшему решающую роль в освобождении мира от фашизма.

Жителям Хакасии в День Победы пожелали здоровья и мира, добра и благополучия.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время Великой Отечественной войны из Хакасии ушли на фронт почти 70 тысяч человек. Домой не вернулись более 30 тысяч человек.

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