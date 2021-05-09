Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем Победы, сообщили 9 мая в пресс-службе главы государства.

«Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее», — сказал Токаев.

Он напомнил, что из КазССР на фронт отправились около миллиона человек, из которых половина не вернулась домой. Президент отметил, что сегодня День Победы в Казахстане празднуют 665 ветеранов и 100 тыс. тружеников тыла.

Токаев пообещал не оставить без внимания участников Велико Отечественной войны. «Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!» — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Казахстане перенесли на 2022 год из-за ситуации с распространением коронавируса.

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