Уфа, , 08:28 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днём Победы. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Хабиров отметил, что 9 мая является священным праздником, памятным днем воинской доблести и трудовой славы.

«Он призывает нас равняться на мужество, стойкость старших поколений, их патриотизм и стремление побеждать», — приводит слова Хабирова пресс-служба регионального правительства. Он отметил, что весь советский народ встал на борьбу с нацизмом.

«Именно наша страна ценой неимоверных усилий и огромных потерь обеспечила коренной перелом во Второй мировой войне. Наш священный долг — всегда помнить об этом, защищать правду о подвиге советского народа, давать жесткий отпор любым попыткам исказить историю. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами», — подчеркнул он.

«Сегодня в едином строю с фронтовиками и тружениками тыла — 185 тысяч детей войны, переживших военное лихолетье. Отдавая дань уважения, мы приняли важный закон об их социальной поддержке. Старшее поколение всегда будет чувствовать нашу сыновнюю заботу. Дорогие ветераны! От имени жителей Башкортостана выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, страны, всего человечества. Желаю всем доброго здоровья, счастья и мирного неба!», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Указом президента России за проявленный жителями республики массовый трудовой героизм Уфа удостоена почётного звания «Город трудовой доблести и славы».