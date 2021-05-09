Пенза, , 08:42 — REGNUM В Пензе на площади Ленина и на улице Пушкина ввели временную схему организации дорожного движения. Ограничения введены в целях безопасности горожан в период проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, временное ограничение движения и стоянки автотранспортных средств, кроме специального транспорта, действует в период с 22:00 8 мая до 24:00 9 мая на следующих участках автодорог: по улице Пушкина от улицы Володарского до улицы Московской (четная и нечетная сторона); на площади имени В.И. Ленина и проезда по ней от улицы Кирова до улицы Московской.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе более 200 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей получили подарочные продуктовые наборы.

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