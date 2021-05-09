Чита, 9 мая, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 9 мая, проходит военный парад, на котором представлено более 60 единиц техники.

Пресс-служба правительства Забайкальского края День Победы в Забайкалье. Легендарный советский танк Т-34

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в составе механизированной колонны представлены современные образцы вооружения, а также техника времён Великой Отечественной войны. Возглавил прохождение колонны легендарный советский танк Т-34.

Как сообщало ИА REGNUM, на фронты Великой Отечественной ушли 175 тысяч забайкальцев, почти каждый третий не вернулся домой.

Читайте также: В Чите помянули павших в годы Великой Отечественной войны