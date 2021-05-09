Уфа, , 08:22 — REGNUM Цветы к Вечному огню в парке Победы в Уфе возложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что 9 мая Хабиров принял участие в торжественной церемонии, которая посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

Участники церемонии почтили минутой молчания память фронтовиков, которые не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.

«Радий Хабиров также возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла», — сообщает пресс-служба ведомства.