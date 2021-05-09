Ульяновск, , 08:10 — REGNUM В Ульяновске в рамках Дня Победы и всероссийской акции «Сад памяти» появилась «Аллея Героев». Она посвящена Героям СССР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Закладка дубовой аллеи в Ульяновской области Ulgov.ru

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На территории технического университета посажено 158 саженцев дубов. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в ходе мероприятия пояснил, что «именно 158 жителей Ульяновской области, участников Великой Отечественной войны, удостоены звания Героя Советского Союза».

Дубовую аллею разбили возле улиц, названных в честь участников антифашистской «Молодой гвардии», действовавшей в 1942—1943 годах в оккупированном Краснодоне — комсомольцев Олега Кошевого, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой.

Напомним, акция «Сад памяти» приурочена в этом году к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В апреле в Ульяновской области в ней приняли участие все 19 лесничеств — всего посажено 88 тыс. сеянцев на площади 14 га. В рамках акции особое внимание уделяется мероприятиям, которые проходят в «Городах трудовой доблести», в число которых в 2020 году вошёл Ульяновск.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Ульяновской области в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату.

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