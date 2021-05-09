Чита, 9 мая, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Чите, на Мемориале боевой и трудовой славы, 9 мая состоялось возложение цветов павшим в годы Великой Отечественной войны. На митинге присутствовал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Возложение цветов павшим в годы Великой Отечественной войны на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошло 9 мая

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«Примерен подвиг поколения победителей: ветеранов, тружеников тыла и всего народа. Нам, не познавших этих дней, невозможно до конца понять, какой ценой была куплена наша с вами жизнь и свобода. Велик вклад забайкальцев в эту Победу.

Все делали, чтобы снабдить фронт обмундированием, продовольствием, наши земляки спасли и вылечили сотни тысяч людей. Наша святая обязанность сохранить в чистоте память об этой Победе», — сказал Александр Осипов.

В митинге принимали участие военнослужащие, творческие коллективы и жители Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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