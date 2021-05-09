Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM Жители столицы Бурятии Улан-Удэ вечером в ночь на 9 мая могли увидеть световую инсталляцию, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, инсталляция будет включена с 20:35 до утра следующего дня 8, 9 и 10 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Как отмечается, это стало подарком от московской фирмы «Энергоника», которая меняет на улицах города старые светильники.

«6 светодиодных проекторов, установленных на крыше здания Администрации города, создают на стене здания Росгеологии единое, яркое и красивое изображение на тему Дня Победы», — добавили в мэрии.