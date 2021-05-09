Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске сегодня, 9 мая очных мероприятий в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проводиться не будет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, причиной стала угроза распространения коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Традиционные мероприятия состоятся онлайн. В частности, в соцсетях, а также на ресурсе «Банк Памяти» проходит проходит акция «Бессмертный полк». Портреты ветеранов принимаются до 12 часов 9 мая. Трансляция начнется в 15 часов по местному времени, а также в 12 часов 10 и 11 мая.

«Также во всех библиотеках города организованы выставки, посвящённые 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные артобъекты установлены на площади имени В.И. Ленина, у здания администрации города и министерства здравоохранения региона», — отметили в мэрии.