Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Кибератака на компанию Colonial Pipeline привела к закрытию крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство Reuters.

8 мая стало известно о кибератаке на компьютерные системы Colonial Pipeline. Вследствие этого инцидента компания была вынуждена остановить работу всей трубопроводной сети.

«Colonial Pipeline предпринимает шаги для выяснения обстоятельств происшествия и решения этой проблемы. Главной нашей задачей является безопасное и эффективное восстановление предоставления услуг и возвращение к нормальной работе», — прокомментировали в компании.

Colonial Pipeline является крупнейшим в США оператором трубопроводов. Через контролируемую этой компанией трубопроводную сеть общей длиной 8850 км ежедневно транспортируется более 2,5 млн баррелей бензина и других видов топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что кибератака на Colonial Pipeline быть произведена с использованием вируса-вымогателя. Вирусы этого типа шифруют данные в компьютерной сети, после чего хакеры требуют выкуп для восстановления доступа к этой информации.

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