Барнаул, , 07:53 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с днём Победы, заявив, что вместе с ветеранами уходит и острота восприятия трагедии войны:

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»Более 250 тысяч наших земляков не вернулись с фронта, сотни тысяч получили серьезные ранения. Война сделала миллионы людей обездоленными, но не сломила их. Повергнув грозного врага, наш народ сделал все, чтобы как можно скорее поднять страну из руин, подарить своим потомкам счастье жить под мирным небом.

К сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше участников и свидетелей тех событий. Вместе с ними уходит и острота восприятия трагедии войны. Но мы, потомки фронтовиков и тружеников тыла, не должны допустить, чтобы память о подвиге советского народа померкла, а преступления фашизма были преданы забвению. В наших силах сохранить и передать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне».

Как сообщало ИА REGNUM, из 12 361 жителя Алтайского края, прировненного к ветеранам Великой Отечественной войны, из них живыми свидетелями учинённого фашистами варварства, лично в боях давивших вражескую гадину, являются всего 413 человек.