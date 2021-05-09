Барнаул, , 07:45 — REGNUM Годы Великой Отечественной войны Алтайский край изменил свой давно сложившийся статус сугубо аграрной территории, там создали десятки промышленных предприятий, производивших продукцию для фронта. Об этом 9 мая информирует официальный сайт правительства региона.

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К примеру, основой сегодняшнего «Алтайвагона» стал созданный в 1927 году Днепродзержинский вагоностроительный завод им. газеты «Правда».

Решение эвакуировать предприятие на Алтай приняли в первые дни августа 1941 года. Практически за неделю завод в Днепродзержинске остановили, демонтировали и загрузили в эшелоны. Решение об эвакуации приняли 6 августа, 15 августа завод (шесть эшелонов) был готов к отправке.

За годы войны на Алтайском вагоностроительном заводе им. газеты «Правда» изготовили почти миллиард снарядов и около 50 тысяч фугасных бомб, произвели продукции более чем на 104,5 миллиона рублей, построили и ввели в эксплуатацию кузнечно-прессовый, механический, вагоносборочный цеха, новую ТЭЦ, артезианские скважины.

И фактически дважды переналадили производство — в 1941 году и в 1943—1945 годах.