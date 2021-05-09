Омск, , 07:39 — REGNUM Жителей Омской области с Днём Победы поздравили губернатор региона Александр Бурков и председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский.

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«Для российского народа Великая Победа всегда будет символом мужества и стойкости, невиданной силы духа и превосходства нашей армии над любым врагом», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

Первые лица региона пожелали ветеранам крепкого здоровья и добра. Народу России они пожелали мира, единства и благополучия.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Половина из них не вернулась.

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