Бахчисарай, Крым, , 07:37 — REGNUM Ликвидирован пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Возгорание ликвидировано в 05:25 мск, тушение пожара продолжалось более шести часов. Дом, в котором произошло возгорание, деревянный, площадь возгорания составила более 1200 кв. метров. В доме загорелась кровля по всей площади.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 22:50 мск 8 мая. К ликвидации пожара были привлечены 57 человек и 21 единица спецтехники. Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Жильцы дома успели эвакуироваться из горящего здания самостоятельно, до приезда пожарных. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на кровле жилого двухэтажного дома в селе Табачное в Бахчисарайском районе Крыма.

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