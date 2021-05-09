Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбурге из-за праздничных мероприятий 9 мая временно закрывают движение для транспорта на ряде дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

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В частности, с 07:00 до 23:00 по местному времени ( 05:00—21:00 мск) ограничительная мера действует на улице 9 Января, по переулку Свободина, а также на улицах Володарского, Пролетарская и Комсомольская. С 12:00 до 20:00 будет приостановлено транспортное движение на улице Орская (на участке от проспекта Победы до улицы Самолетная).

Напомним, в 10:00 на площади им. В.И. Ленина в Оренбурге начнется парад с участием личного состава Оренбургского гарнизона и воинской техники, в том числе легендарного танка Т-34. После торжественного марша в разных частях города начнут работать концертные площадки. Завершится праздник в 22:00 фейерверком.