Чита, , 07:28 — REGNUM Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников поздравил горожан с днём Победы. В его приветственном слове, в частности сказано:

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«76 лет разделяют нас с вами с того момента, когда «майскими короткими ночами отгремев, закончились бои». Победа нашей страны в Великой Отечественной войне вернула сотням миллионам людей право на мирную жизнь. Весь огромный и многонациональный советский народ, встав в едином строю плечом к плечу, отстоял право всех будущих поколений на жизнь, освободил мир от фашизма.

В 1941—1945 годах на фронт ушли 175 тысяч забайкальцев, многие из которых не вернулись с полей сражений. 99 наших земляков стали Героями Советского Союза. Мы с искренней благодарностью вспоминаем беспримерный подвиг наших отцов, дедов и прадедов.

День Победы объединяет людей разных поколений и служит примером преданности и бескорыстной любви к своей Родине. Вечная память и немеркнущая слава всем, кто погиб в годы Великой Отечественной! Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла! Будем достойны подвига старшего поколения и передадим эту священную память молодежи и будущим поколениям».

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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