Благовещенск, 9 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Благовещенске в параде Победы 9 мая приняли участие 45 расчетов военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, юнармейцев и учащихся образовательных учреждений города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Пресс-служба администрации Благовещенска Парад Победы в Благовещенске

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Торжественный парад открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Следом за которым прошла сводная рота барабанщиков Амурского кадетского корпуса.

В колонах прошли офицеры-преподаватели ДВОКУ, парадный расчет ветеранов ДВОКУ, БВТККУ, 12-го укрепленного района. Также в параде приняли участие курсанты ДВОКУ, сотрудники полиции, УФССП, регионального управления МЧС.

В завершении парада кадеты Амурского кадетского корпуса развернули на площади Благовещенска копию Знамени Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.