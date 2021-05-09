Пермь, , 07:13 — REGNUM Пермский край добивается присвоения статуса «Город трудовой доблести» ещё пяти городам. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин, поздравляя пермяков с Днём Победы.

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«Дорогие ветераны, низкий вам поклон за Победу! Спасибо за жизнь, за то, что ценой неимоверных усилий выстояли и победили в страшной войне, восстановили из руин страну и родной Пермский край. Ваш подвиг всегда будет примером для каждого из нас», — сказал глава Прикамья.

Он подчернил, что 9 Мая — самый главный и самый священный праздник для страны. Вот уже 76 лет он объединяет все поколения, вызывая самые искренние чувства — гордости и благодарности, радости и скорби. «Мы никогда не забудем имена тех, кто героически сражался на фронте, оборонял наши города и села, самоотверженно трудился на фабриках и заводах, в колхозах и госпиталях. Кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья напомнил об огромном вкладе региона в Великую Победу. Более 500 тыс. пермяков участвовали в сражениях. Еще сотни тысяч — снабжали фронт вооружением, боеприпасами, обмундированием. Пермский край был не только одним из «арсеналов» армии, но и центром массовой эвакуации.

По словам Махонина, в годы войны пермяки показали настоящий «уральский характер» и железную выдержку. Благодаря их неоценимому вкладу в Победу в 2020 году Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». «Убежден, что весь Пермский край достоин называться регионом трудовой доблести. Поэтому сегодня мы добиваемся присвоения этого звания еще пяти городам — Лысьве, Кизелу, Березникам, Нытве и Соликамску», — заявил губернатор.