Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM На Камчатке ветеран Великой Отечественной войны Сальма Яновна Шарупич в канун Дня Победы, 8 мая, получила медаль «За Победы над Японией», которой она была награждена ещё в 1945 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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При подготовке материалов для размещения в мультимедийном комплексе на территории Главного храма Вооруженных Сил, выяснилось, что при демобилизации из Советской Армии Сальма Яновна получила справку о награждении медалью «За Победу над Японией», но саму медаль по неизвестным причинам ей не выдали.

Военный комиссариат Камчатки собрал и подготовил все документы, необходимые для выдачи заслуженной медали.

8 мая ветерану в торжественной обстановке вручили награду.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.