Благовещенск, , 06:33 — REGNUM Жительница Благовещенска, ветеран труда, пережившая блокаду Ленинграда, Лидия Петровна Левичева 9 мая отметила своё 90-летие. С юбилеем и Днём Победы её поздравил глава города Олег Имамеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Первым делом — День Победы. Это самый главный праздник. Мы действительно отвоевывали свою землю — для нас это победа! Помню, в начале мая 1945 года подружка говорила, что Берлин взяли, а война еще не кончилась, а я ей говорю, что к моему дню рождения кончится. Так и случилось!»— рассказала Лидия Левичева.

Лидия Петровна родилась 9 мая 1931 года в Ленинграде. Во время блокады её эвакуировали в Ханты-Мансийский округ. Мать смогла её найти только в 1943 году. Лидия Левичева переехала жить в Благовещенск в 1960 году, где вышла замуж. Она работала инженером в управлении лесного хозяйства.

Лидия Петровна Левичева награждена медалью за доблестный труд в годы войны и юбилейными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.