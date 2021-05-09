Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинске начинается празднование 76-й годовщины Победы. В 9:00 по местному времени возле мемориала «Вечный огонь» состоится церемония возложения венков и цветов.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В 11:00 на Площади Революции начнётся торжественное построение. А с 13:00 там же будет открыта выставка военной техники.

Также в течение дня запланированы концертные программы. Завершится праздник салютом, который начнётся в 22:00.