Уссурийск, Приморский край, , 05:44 — REGNUM В Уссурийске Приморья военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) открыли новый арт-объект в рамках проекта «Катюша» — фасад жилого дома украсили изображением девушки в гимнастерке на фоне боевой машины БМ-13 — одного из самых известных символов оружия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства края.

Арт-объект «Катюша» появился в Приморье Пресс-служба Военного восточного округа

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«Девушка на фоне «Катюши» является собирательным образом участниц событий 1941−1945 годов. Проект олицетворяет окончание Великой Отечественной войны и наступление долгожданного мира», — пояснили авторы проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5,5 тыс. жителей Приморья заявили об участии 9 мая своих героев в онлайн-шествие «Бессмертного полка».