Нижний Новгород, 9 мая 2021, 05:37 — REGNUM Нижегородский арбитраж прекратил производство по банкротному делу, инициированному налоговым органом в отношении муниципального унитарного предприятия «Лысковское пассажирское автотранспортное предприятие». Большая часть долга к дате слушаний была погашена, что и стало основанием для прекращения дела, передаёт ИА REGNUM.
Иск к предприятию-перевозчику поступил в июле 2019 года, но слушания неоднократно откладывались. Основанием для обращения в суд стал долг в размере 1 875 187,52 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено администрацией Лысковского муниципального округа в мае 2011 года. Директор с марта 2021 года — Дмитрий Лисин.