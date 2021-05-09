Нижний Новгород, , 05:37 — REGNUM Нижегородский арбитраж прекратил производство по банкротному делу, инициированному налоговым органом в отношении муниципального унитарного предприятия «Лысковское пассажирское автотранспортное предприятие». Большая часть долга к дате слушаний была погашена, что и стало основанием для прекращения дела, передаёт ИА REGNUM.

Иск к предприятию-перевозчику поступил в июле 2019 года, но слушания неоднократно откладывались. Основанием для обращения в суд стал долг в размере 1 875 187,52 рубля.

«От должника в материалы дела поступила позиция с указанием о прекращении производства по делу, в связи с частичным погашением задолженности, с приложением платежных документов. От заявителя поступили сведения о том, что задолженность должника по состоянию на 29.04.2021 года составляет 554 894,78 рубля, в том числе налог 289 702,38 рубля, пени — 117 884,22 рубля, штраф — 147 305,18 рубля», — отмечается в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено администрацией Лысковского муниципального округа в мае 2011 года. Директор с марта 2021 года — Дмитрий Лисин.