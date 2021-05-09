Санкт-Петербург, , 05:19 — REGNUM АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», единственным акционером которого является комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, в рамках «закупки у едиственного поставщика» наняло охранную фирму, чтобы та охраняла имущество заказчика, в том числе 9 мая 2021 года, во время «съёмок прямой телевизионной трансляции мероприятий на территории Санкт-Петербурга». На эти услуги потратят почти 300 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Неконкурентная закупка была проведена у ООО «Охранная организация «Девятка СПБ». Сумма контракта составляет 282,7 тыс. рублей.

«Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по охране имущества заказчика в период проведения заказчиком 09.05.2021 года съемок прямой телевизионной трансляции мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, проводимых на территории Санкт-Петербурга», — сообщается в документах.

Охрана имуществу компании нужна на период с 17:00 6 мая до 12:00 9 мая 2021 года на трёх площадках — на Дворцовой площади, на Певческом мосту и Александровской колонне.

Охранять нужно камеры, штативы, объективы, мультиформатные Full HD видеомониторы, кофр оперпоста.

По данным ЕГРЮЛ, компания ведёт деятельность частных охранных служб с марта 2018 года. Владеют ею — Антон Антонов и Александр Шаманин. Директор — Роман Бугвин. Уставный капитал — 250 тыс. рублей.