Благовещенск, , 05:05 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов, поздравляя жителей региона с 76-й годовщиной Великой Победы, напомнил, что за мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, 120 жителей Приамурья удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 16 стали полными кавалерами ордена Славы 3-х степеней, более 56 тысяч амурчан награждены орденами и медалями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Эта дата навечно вошла в историю как день триумфа нашего народа, освободившего мир от фашизма. Нам была дарована возможность жить в мирной и свободной стране, радоваться жизни, воспитывать детей, воплощать свои идеи в жизнь», — сказал Орлов.

На фронт ушли более 100 тыс. жителей Приамурья — это почти половина взрослого населения области. Из них не вернулись с войны около 40 тыс.

«Мы заплатили за победу очень высокую цену. И память о подвиге наших земляков, родных и близких всегда будет жить в наших сердцах! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Низкий вам поклон! Вечная память тем, кто пал в боях за свободу Отечества!», — поздравил с Днём Победы Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.