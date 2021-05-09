Владивосток, , 05:15 — REGNUM В Приморье проходят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Одно из значимых — парад Победы во Владивостоке — знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков и дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

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Около 200 тысяч приморцев ушли на фронт, более 60 тысяч — не вернулись с полей сражений.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

Парад Победы начался с исполнения «Священной войны» и прохода знаменной группы. Государственный флаг России и главный символ сегодняшнего торжества — Знамя Победы — вынесли под песню, давно ставшую своеобразным гимном защиты Отечества.

В параде приняли участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

По центральной улице Владивостока прошли также парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединенных в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В параде приняли участие в общей сложности более 1600 человек.

В составе механизированной колонны проехала 61 единица военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

Также у приморцев была возможность увидеть новую боевую технику, поступившую на вооружение флота, в частности танк «Т-80БВ». Эти танки в 2019 году были введены в штат соединения морской пехоты и являются основной ударной мощью соединения.

Зрители впервые увидели и современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин в начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Колонну автомобилей военных лет открыл один из самых знаменитых автомобилей военной эпохи — «Виллис МБ».

Торжественное прохождение завершил сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, исполнивший лучшие произведения русских, советских и российских композиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил ветеранов и жителей региона с Днём Победы, отметив, что 9 Мая «служит вечным напоминанием о национальном триумфе, отваге и мужестве нашего народа».