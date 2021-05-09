Владивосток, , 04:48 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил ветеранов и жителей региона с Днём Победы, отметив, что 9 Мая «служит вечным напоминанием о национальном триумфе, отваге и мужестве нашего народа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

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«Мы никогда не забудем, какой ценой нам досталась Победа — более 200 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый из нас сегодня чтит их память. Дорогие ветераны! Ваши подвиги подарили нам бесценное право на жизнь. Благодаря вам наша страна пережила тяжелое время войны и вышла победителем», — сказал Олег Кожемяко.

Глава региона также отметил, что приморцы совершали не только военные подвиги, но и трудовые. Не жалея себя, женщины и подростки трудились на оборонных предприятиях Приморья. Селяне и рыбаки обеспечивали фронт продовольствием.

Губернатор края также заверил, что и дальнейшее поколение приморцев будет продолжать делать всё, чтобы обеспечить комфортную жизнь и старшему поколению, и молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе первых День Победы в стране встретили жители Магаданской области. Губернатор Сергей Носов поздравил колымчан, отметив, что «этот великий праздник останется с нами на всю жизнь».