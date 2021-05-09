Севастополь, , 05:16 — REGNUM Севастопольские пиротехники МЧС России за период с 1 по 8 мая обнаружили и обезвредили 145 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В их числе найденных на территории города — 22 артиллерийских снаряда, 56 миномётных мин, 22 гранаты и две пятидесятикилограммовые авиабомбы.

Наиболее «богатым» на опасные находки оказался Балаклавский район, где на территории зелёного массива Мекензиевского лесничества было обнаружено 79 различных боеприпасов. А на улице Грибная были обнаружены 15 взрывоопасных предметов.

«Всего с начала 2021 года силами пиротехников Главного управления МЧС России по городу Севастополю обнаружено 720 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Во всех случаях находки обезврежены», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, подводную мину времён Великой Отечественной войны, обнаруженную на дне Чёрного моря на рейде Севастополя, обезвредили сапёры отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота (ЧС) ВМФ России.

Читайте также: В Волгоградской области поисковики подорвались на боеприпасе, двое погибших

Читайте ранее в этом сюжете: На рейде Севастополя обезвредили мину времён Великой Отечественной войны