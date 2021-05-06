Волгоград, , 20:06 — REGNUM Мужчина 60 лет и подросток 15 лет погибли в результате взрыва, предположительно, боеприпаса времён Великой Отечественной войны, в Волгоградской области вечером 6 мая. Погибшие занимались раскопками в составе поискового отряда «Память» в Городищенском районе на высоте у поселка Самофаловка.

«6 мая в 18:03 в единую службу «112» поступило сообщение о взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Взрыв произошел в Городищенском районе на высоте около поселка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд «Память» из поселка Новогиреевка Оренбургской области», — цитирует «Волгоград онлайн» представителя администрации Волгоградской области.

На место происшествия в Городищенский район выехал заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.