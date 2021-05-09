Якутск, 9 мая, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В преддверии 9 Мая в память о воинах-якутянах в Якутске возложили живые цветы к стеле на территории Парка Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Мария Васильева, ЯСИА В Якутске почтили память воинов-якутян

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Читайте также: Война: Якутия 1941−1945 гг

Памятник установлен якутскому снайперу, герою Великой Отечественной войны Ивану Николаевичу Кульбертинову.

Он ушёл на фронт в июле 1942 года. Боевой путь Ивана Кульбертинова прошёл от реки Ловати Новгородской области до реки Шпрее у Берлина. Легендарный снайпер воевал на северо-Западном, Центральном, Первом Украинском фронтах, сражался под Москвой, освобождал Орёл, Курск, Киев, Винницу. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Славы III степени.

Парк Победы открыли в день рождения Якутска в 2020 году в память о всех, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого дня Великая Отечественная война приняла всенародный характер, подняла на битву все народы огромной страны. Вместе со всей страной для скорейшей победы над врагом воевали и трудились жители далёкой Якутии.