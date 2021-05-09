Анадырь, , 04:14 — REGNUM На Чукотке во всех районах округа 9 Мая проходят праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: торжественные митинги и возложения цветов, концерты и выставки, спортивные мероприятия, акции и фейерверки, сообщает ИА «Чукотка».

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Так, в Анадыре на главной площади уже состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Чукотка — фронту» и прошла минута молчания. В посёлке Угольные Копи начался концерт — на сцене передвижного автоклуба выступят лучшие творческие коллективы.

В Билибино также состоится митинг, праздничный концерт «Мир памяти, мир сердца, мир души». В Певеке, у стелы Памяти прошёл торжественный митинг и концертная программа «Победа в сердце каждого живёт». Кроме того, у горожан была возможность поесть солдатской каши, собрать на скорость автомат и поучаствовать в спортивных состязаниях. Подобные праздничные программы прошли во всех районах округа.

А в 15:00 по местному времени начнётся онлайн-шествие «Бессмертного полка» — жители Чукотки загрузили на сайт акции 825 фамилий участников войны.

В 22:45 в Анадыре и в населённых пунктах Чукотки пройдут салюты и фейерверки.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.