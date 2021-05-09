Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM Поздравляя жителей Сахалина с 76-й годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне губернатор островного региона Валерий Лимаренко особенно подчеркнул необходимость сохранить историческую правду о роли советского народа в победе над фашизмом. Эту задачу он назвал святым долгом перед всеми героями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сохранить историческую правду о роли советского народа в победе над фашизмом — наш святой долг перед всеми героями. И пускай с каждым годом события тех дней отдаляются от нас все больше, память о них продолжает жить в наших сердцах, на страницах книг, кинолентах и, конечно же, в воспоминаниях участников и свидетелей войны. Дорогие наши ветераны! Спасибо за ваш труд на благо страны и региона. Мы глубоко признательны за это и делаем все, чтобы окружить вас заботой и вниманием. Желаю вам и всем жителям Сахалинской области крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего самого доброго! С праздником!», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.