Петропавловск-Камчатский, , 03:23 — REGNUM Камчатка одной из первых в РФ встретила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляя жителей края с Днём Победы губернатор Владимир Солодов отметил необходимость беречь ветеранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Солодов призвал не дать прерваться связи поколений.

«Достаньте фотографии из старого альбома, покажите их детям, поговорите с родственниками. Именно от нас зависит, какой будет память об этом великом дне в будущем. Будет ли это рядовой праздник, которому посвящена только страница в учебнике истории, или это будет важное событие, которое нужно помнить и которое, как сегодня, наши дети и внуки будут переживать каждое 9 мая. Давайте беречь наших ветеранов. Забота — это самое малое, что мы можем сделать для них. И, конечно, давайте сделаем всё, чтобы быть достойными той Победы, которую одержали наши предки и которую они ковали своим трудом. Давайте помнить тех, кто повзрослел за одну ночь, кто вступил в неравный и неожиданный бой, кто ковал победу своим каждодневным трудом в тылу. Наших дедов, наших бабушек… Дорогие друзья, сегодня я хочу пожелать мира и тепла, яркого солнца и чистого неба. Пусть на нашей земле всегда звучит детский смех. Давайте верить в себя и верить в страну. С Днем Победы!», — поздравил с Днём Победы Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.