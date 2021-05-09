Нью-Дели, , 01:30 — REGNUM Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в карьере в районе Кадапа индийского штата Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, 8 мая сообщило издание Times of India.

Еще несколько человек пострадало. Всех их доставили в больницу. Инцидент произошел, когда рабочие бурили отверстия в граните для закладывания взрывчатки. В издании предположили, что работы проводились без соответствующего разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на цементном заводе компании Teiheiyo Cement недалеко от столицы Японии Токио прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

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