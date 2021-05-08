Париж, , 23:27 — REGNUM Семь человек погибли при сходе двух лавин, произошедших 8 мая во Франции в департаменте Савойя. Об этом сообщает Le Parisien.

Первая лавина сошла в горах над коммуной Валлуар в районе перевала Галибье, расположенного на высоте 2642 метра. Всего пять туристов были унесены лавиной, из них удалось уцелеть лишь одному. Погибли четыре человека в возрасте от 42 до 76 лет из окрестностей Гренобля. Вторая лавина произошла около 14 часов в районе горы Мон Пурри. По данным префектуры, погибли три человека.

Накануне, 7 мая, префектура департамента Савойя предупредила о нестабильности снежного покрова из-за снижения температуры.

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