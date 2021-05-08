Париж, , 23:23 — REGNUM Согласно данным портала transfermarkt от 8 мая 25-летний атакующий полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Transfermarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.

В текущем сезоне Руис принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Фабиан Руис перешел в «Наполи» 5 июля 2018 года из «Бетиса». Неаполитанский клуб отдал за футболиста 30 миллионов евро.

Контракт Руиса с «Наполи» рассчитан до середины 2023 года.