Элиста, , 23:21 — REGNUM В посёлке Хулхута Яшкульского района Калмыкии состоялась церемония захоронения останков 16 павших бойцов Красной армии. В церемонии приняли участие глава республики Бату Хасиков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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Останки бойцов предали земле на территории мемориального комплекса воинам 28-й армии. Здесь покоятся останки и красноармейцев — уроженцев Астраханской области. Ранее на мемориальном комплексе была установлена гаубица Д-1 образца 1943 года.

«Именно здесь в Хулхуте, самой восточной точке линии фронта, в 1942 году, жертвуя своими жизнями и проявляя настоящий героизм, они остановили фашистские войска в сторону стратегических объектов: морского порта и железной дороги Астрахань — Кизляр», — отметил глава Калмыкии.

Затем землю, привезенную с мемориала братской могилы в Астрахани, высыпали на братскую могилу воинов 28-й армии.

В рамках мероприятия был организован мотозабег из Элисты и Астрахани.