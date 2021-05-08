Москва, , 22:57 — REGNUM

В сирийской провинции Идлиб террористы атаковали позиции армии САР, заявил заместитель руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, в районе населённого пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков и из состава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирии.

Подразделения сирийских вооружённых сил отразили атаку террористов, ликвидировав не менее десяти боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Пентагон выпустил доклад, в котором говорилось, что в период с 1 января по 31 марта российские силы на северо-востоке Сирии в основном придерживались механизма деконфликтинга, хотя количество нарушений по сравнению с предыдущим кварталом возросло.

Пятого мая посольство РФ в Вашингтоне написало на своей странице в Twitter, что США не имеют права критиковать легитимные действия России в Сирии, поскольку само американское военное присутствие в этой арабской республике незаконно.

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