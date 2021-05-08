Москва, , 22:56 — REGNUM На параде на Красной площади в Москве, приуроченном к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет присутствовать временный поверенный в делах США в Москве Барт Горман. Об этом 8 мая заявила ТАСС пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.

«Горман будет присутствовать (на Красной площади в Москве — прим. ИА REGNUM) на параде», — сказала Росс.

Как передавало ИА REGNUM, генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, прошла на Красной площади в столице России 7 мая.

Читайте также: В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы