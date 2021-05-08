Манчестер, Великобритания, , 21:59 — REGNUM 8 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 лондонский «Челси» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На единственный мяч «горожан» за авторством Рахима Стерлинга «пенсионеры» ответили двумя голами Хакима Зиеша и Маркоса Алонсо на 63-й и 90+2-й минутах соответственно. На 45+3-й минуте Серхио Агуэро упустил возможно реализовать пенальти — Менди парировал.

«Челси», одержав 18-ю победу и набрав 64 очка, поднялся на третью позицию в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 80-ю очками остался на первом месте. «Горожане» станут чемпионами в случае поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой».

Желтые карточки получили Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Аке, Лапорт, Родри, Менди (Зинченко, 80'), Канселу, Стерлинг, Торрес (Гюндоган, 71'), Жезус, Агуэро (Фоден, 70').

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45'), Алонсо, Аспиликуэта, Канте (Жоржиньо, 68'), Зиеш (Хадсон-Одои, 76'), Гилмор, Джеймс, Пулишич, Вернер.