Париж, , 21:57 — REGNUM Иммигранты и ассоциации помощи мигрантами подали в суд на префекта полиции Парижа Дидье Лаллемента, префекта департамента Сен-Сен-Дени и префекта столичного региона Иль-де-Франс после насильственных эвакуаций палаточных городков с иммигрантами 17 и 23 ноября 2020 года. Об этом 7 мая сообщает Le Parisien.

Префекты обвиняются в «соучастии в насилии», в том числе в разрушении и порче палаток и вещей, принадлежащих мигрантам.

«Мы задались вопросом о том, как были организованы префектом полиции места размещения иммигрантов, и оказалось их на самом деле не было. Мы обнаружили, что существовало распоряжение, целью которого был захват имущества эмигрантов, в частности палаток, являющихся их собственностью. Префект полиции специально распорядился пригнать пустой грузовик, чтобы забрать их вещи», — говорит адвокат мигрантов.

Среди подавших в суд некоторые мигранты дали показания, заявив, что им не удалось забрать свои вещи, хотя это были их единственные способы для укрытия.

«То, что мы видим из заявлений префекта полиции Дидье Лаллемента, — это его стремление не допустить, чтобы эти лагеря пополнялись в будущем. То, что люди лишены своих материальных возможностей снова спать в палатках, — это называется воровством», — добавил адвокат.

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