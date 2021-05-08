Москва, , 21:32 — REGNUM 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в рамках предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «армейцев» отметились Чидера Эджуке (32'), Федор Чалов (56') и Марио Фернандес (69'). Единственный гол «быков» на 26-й минуте матча забил 29-летний атакующий полузащитник сборной Швеции Виктор Классон после передачи Маркуса Берга.

MVP встречи был признан нападающий «красно-синих» Федор Чалов, отметившийся забитым мячом, тремя успешными обводками и двумя выигранными верховыми дуэлями. Точность передач футболиста составила 81%.

Желтые карточки получили Юрий Газинский, Игорь Дивеев, Виктор Классон, Кайо Пантелео и Тонни Вилена.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Тикнизян, Кучаев, Марадишвили, Дзагоев, Эджуке, Обляков, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Пантелео, Смольников, Вилена, Газинский, Ольссон, Вандерсон, Классон, Ионов, Берг.

Статистика матча (ЦСКА/ «Краснодар»)

Удары 7/3

Удары в створ 6/1

Владение 50%/50%

Нарушения 9/15

Угловые 2/4

ЦСКА, одержав 15-ю победу в сезоне и набрав 50 очков, остался на шестом месте. «Краснодар» с 38-ю очками опустился на 11-ю строчку.