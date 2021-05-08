Тюмень, , 19:59 — REGNUM В Тюменской области поздравили с Днём Победы 103-летнего ветерана, участника трёх войн Сергея Кочкина. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».

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Сергей Степанович Кочкин участвовал в боях на реке Халхин-Гол, в 1940 — в составе лыжного батальона в войне с Финляндией, в 1941 должен был мобилизоваться, но началась Великая Отечественная война. Ветеран был трижды ранен. В составе 3-го Белорусского фронта штурмовал Кенигсберг и брал Берлин.

В послевоенные годы, под мирным небом Сергей Степанович 40 лет жизни посвятил работе на железной дороге в «Тюменьстройпути». С его участием построены железнодорожные пути Тюмень — Тобольск — Сургут — Нижневартовск, Сургут — Новый Уренгой — Ямбург.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин поблагодарил ветерана за строительство столь важной для развития Западной Сибири дороги.