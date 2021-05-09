Ульяновск, , 05:55 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы состоится ряд праздничных мероприятий. Традиционно он начнётся с возложения цветов, а завершится салютом, сообщается на сайте администрации областного центра.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Власти заявляют, что «в связи с действующими ограничительными мерами массовых мероприятий не будет», а события будут организованы с учётом санитарно-эпидемических требований. Ветеранов будут поздравлять в течение дня городские коллективы в рамках акции «Поём двором», организуя театрализованные и концертные программы.

Официальная часть начнётся утром с церемонии возложения цветов к Обелиску Славы и продолжится чтением книги памяти «Солдаты Победы». Затем по Соборной площади пройдут войска территориального гарнизона и будет организован кинопоказ военных фильмов. Увидеть военную технику и образцы вооружения десантно-штурмовой бригады можно будет на эспланаде.

На площади Ленина впервые будет представлен выставочный проект «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени». Жители и гости столицы смогут увидеть артефакты из жизни тылового Ульяновска, который в 2020 году удостоен почётного звания «Город трудовой доблести», а затем посмотреть документальный фильм «Улицы героев».

В 22:00 на площади 30-летия Победы будет дан праздничный салют.

Ранее отмечалось, что 9 мая Государственный архив новейшей истории Ульяновской области представит на площади Ленина новый выставочный проект «Найди своего героя»: зрители увидят документы, которые принадлежали более 30 землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Также будут представлены биографические сведения о них. Также пройдет выставка детских рисунков победителей Народного пленэра «Мир. Май. Победа».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области в рамках акции «Сад памяти» в память о погибших земляках в лесничествах посажено 88 тыс. сеянцев на площади 14 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Парад и салют в Ульяновске пройдут без зрителей