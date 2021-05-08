Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Более трех тысяч педагогов в свердловских колледжах и техникумах, совмещающие основные функции с обязанностями кураторов учебных групп, будут, наряду с классными руководителями, получать дополнительные выплаты, о которых заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, сообщает областной департамент информполитики.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в регионе уже проведен мониторинг количества групп, обучающихся по программам среднего профессионального образования. В 111 колледжах и техникумах насчитывается около 3900 групп студентов, в том числе обучающихся на заочной форме.

«Информация об общем количестве студенческих групп для расчёта объема средств из федерального бюджета на начисление выплат уже направлена в Минпросвещения РФ», — сообщил Юрий Биктуганов.

Напомним, в Свердловской области школьные учителя начали получать доплаты за классное руководство в 2020 году. Выплата за счет федерального бюджета с 1 сентября 2020 года была введена в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина.