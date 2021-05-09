Ульяновск, , 07:45 — REGNUM В 2022 году в городе Новоульяновске Ульяновской области благоустроят территорию мемориального комплекса «Скорбящая мать». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Работы по благоустройству будут идти в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В настоящее время идёт рейтинговое голосование, по итогам которого будет выбран один из двух вариантов обустройства новоульяновского мемориального комплекса «Скорбящая мать».

Согласно первому проекту, планируется устройство плиточного покрытия с установкой пилонов с именами героев войны и цветочных вазонов. Второй вариант благоустройства предполагает укладку брусчатки, создание дополнительных клумб, замену скамеек и устройство освещения.

Местные жители отмечают, что мемориальный комплекс стал символом города.

Отметим, что монумент «Скорбящая мать» открыт 8 мая 1985 года в честь 40-летия Победы. На нём изображены события войны и красноармейцы, а также выбиты имена 354 воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске продолжается масштабная реконструкция Ленинского мемориала, начатая в 2019 году. Её планируется завершить в 2022 году. На данные цели из федерального бюджета выделено 2,1 млрд рублей. Ранее врио губернатор Алексей Русских поручил провести независимую экспертизу сметы на реконструкцию, высказав мнение, что материалы в сметах заложены «неоправданно дорогие».

Подробнее: Врио губернатора считает «раздутой» смету на ремонт мемориала в Ульяновске

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске появится Ленин-центр