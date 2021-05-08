8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:59 — REGNUM Материал, который появился в ряде СМИ, о том, что известная российская телеведущая Елена Малышева призвала свою подписчицу в Instagram, не имеющую возможности купить персональный курс по похудению, не жалеть себя, ведь «в блокадном Ленинграде полных не было», вызвал жаркую дискуссию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Малышева Government.ru

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"Для женщины с довольно серьезным образованием, но отсутствием такта — это позор!» — считает Елена К.

Множество комментаторов выразили своё глубокое возмущение примером, который привела телеведущая. Люди убеждены, что чревоугодие — плохая вещь, но упоминать в этом контексте блокадный Ленинград — непозволительно.

«Правильно сказала, но про Ленинград — это зря, конечно. Тем не менее то, что жрать надо меньше, — это факт», — поделился своим мнением Олег Ч.

Некоторые пользователи решили вступиться за Малышеву, ведь именно она позволила им получить реальные результаты при похудении.

«Мне нравится, что Малышева продвигает в массы идеи похудения. Пять лет назад я мечтала купить себе тележку для пожилых, которую впереди себя толкаешь и держишься за неё и идёшь. Не купила, потому что денег жалко и надо покупать по интернету — боязно. Вспомнила советы Малышевой и других умных людей и сбросила за полгода 12 кг. Просто стала меньше есть и считать калории. Улучшение почувствовала с первых дней, как перестала объедаться, про тросточку забыла, одышки нет никакой. Так что советы по ТВ мне помогли», — поделилась своей историей Татьяна Р.

Другие указали на то, что подобные сравнения являются кощунством, и оправдывать их использование в таком ключе нельзя.

«Грех такое говорить! Желание разбогатеть затмило ум Малышевой. Упоминание, что в блокадном городе не было полных, это кощунство, там голодали, а не сидели на диете Малышевой», — отметил Николай Т.

Ленинградская семья Никитиных делит блокадный паек. Февраль 1942

Часть людей отметила, что данное высказывание появилось в комментариях под коммерческим проектом, призванным обогатить российскую телеведущую. Данный факт ещё больше заставляет задуматься о моральном облике нашей интеллигенции, считают люди.

«Как же это мерзко зарабатывать на голодающих и призывать их не щадить себя. А то, что диагнозы диабета, камней в разных органах, солей, тромбов и т. д. от неправильного питания, что здоровое разнообразие не по карману, ведь молочка, фрукты, овощи — это роскошь, и все болезни от экономии на продуктах, буржуям только на руку. Воистину сытый голодного не разумеет!» — пишет Алёна Л.

Нашлись и те, кто оказался убеждён в том, что не только стан телеведущих поражён какой-то странной человеконенавистнической болезнью, но и вся российская верхушка, которая не только со снисхождением относится к простым людям, но так же и ко всей истории нашей страны.

Школьник Миша Никитин у кухонной плиты в блокадном Ленинграде. Январь 1942

«Вообще, не удивляют подобные высказывания или оговорки. У нас и власть так же по всей вертикали, да хоть и по горизонтали так думает. А скорее, вообще отдалены от реальной жизни их рядовых граждан. Мол, так, как они думают, так и должно быть», — написал Роман С.

Напомним, 6 мая целый ряд российских СМИ сообщил о том, что известная телеведущая Елена Малышева заявила своей подписчице в Instagram, не имеющей возможность купить персональный курс по похудению, что жалеть себя не стоит, ведь «в блокадном Ленинграде полных не было». После поднявшейся шумихи ответ Малышевой был удалён.